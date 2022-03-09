НГС - Красноярск

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Как вернуть товар в закрывшийся магазин в Красноярске?

Как вернуть товар в закрывшийся магазин в Красноярске?

За последнюю неделю в России приостановили работу более сотни компаний. Среди них и бренды одежды и аксессуаров, вроде Zara, Mango и H&amp;M, и продуктовые компании — Heineken, Danone, Coca-Cola, а также магазины мебели, электроники и многие другие.

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