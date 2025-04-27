Вот холера! 321 человек в 33 регионах взяты под контроль из-за завоза болезни в Россию

Русский Колоколъ Комсомольская правда/Globallookpress Переносчиком инфекции стал турист, побывавший в Индии и Непале.
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