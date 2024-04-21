Удары по самолетам и С-300 стали кошмаром для ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 21 апреля 2024 года Юлия СоколоваСледственный комитет России объявил о начале расследования по факту гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина.
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