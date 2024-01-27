Дилетант о политике Вот, видите? Друзья из НАТО подогнали нам план, чтобы раскидать, да позволено мне будет так выразиться, по понятиям, как мы должны на них наступать.
Планы России на ближайшее время
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
С этим они ещё начнут брыкаться , спасая себя , а вот голову снести и лишить денег конгрессменов , это по-существенней . Ведь все каверзы зарождаются именно там
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14 час.
Виктор Рыбаков
Не,такого громадья планов и не надо ...
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12 час.
Elena Dmitrieva
Совсем не жалко.
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12 час.
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