Планы России на ближайшее время

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
С этим они ещё начнут брыкаться , спасая себя , а вот голову снести и лишить денег конгрессменов , это по-существенней . Ведь все каверзы зарождаются именно там
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14 час.
Виктор Рыбаков
Не,такого громадья планов и не надо ...
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12 час.
Elena Dmitrieva
Совсем не жалко.
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12 час.

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