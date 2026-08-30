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«Спартак» провалился в РПЛ и винит в этом судью. Фанаты в ярости: «Он красные дома забыл?»

«Спартак» провалился в РПЛ и винит в этом судью. Фанаты в ярости: «Он красные дома забыл?»

Тяжелый матч против «Оренбурга».«Спартак» вышел на домашний матч с «Оренбургом» с ослабленным центром поля — из-за проблем со здоровьем выпали Барко и Литвинов.

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