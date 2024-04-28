Следователи расследуют уголовное дело по факту отцеубийства в Тульской области

Следственным отделом по городу Щекино следственного управления СК России по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении своего отца до смерти.
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