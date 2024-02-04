Ремейк Uncharted: Drake's Fortune может находиться в разработке для PS5 После выпуска сбо...

Ремейк Uncharted: Drake's Fortune может находиться в разработке для PS5После выпуска сборника ремастеров Uncharted: Legacy of Thieves компания Sony Interactive Entertainment, похоже, не собирается оставлять старые игры серии в покое и теперь направила свой взор на первую игру cерии Uncharted, вышедшей в 2007 году.