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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ремейк Uncharted: Drake's Fortune может находиться в разработке для PS5 После выпуска сбо...

Ремейк Uncharted: Drake's Fortune может находиться в разработке для PS5 После выпуска сбо...

Ремейк Uncharted: Drake's Fortune может находиться в разработке для PS5После выпуска сборника ремастеров Uncharted: Legacy of Thieves компания Sony Interactive Entertainment, похоже, не собирается оставлять старые игры серии в покое и теперь направила свой взор на первую игру cерии Uncharted, вышедшей в 2007 году.

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