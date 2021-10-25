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Погребинский: Зеленский переступил черту – встреча с Путиным невозможна

Погребинский: Зеленский переступил черту – встреча с Путиным невозможна

Если есть надежда на российско-украинские переговоры на уровне МИД, то, что касается встречи на президентском уровне – об этом не может быть даже и речи.

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