Стояногло: "Молдова должна укрепить статус постоянного нейтралитета"  

Молдова должна укрепить статус постоянного нейтралитета республики на законодательном уровне. Такое мнение высказал бывший генеральный прокурор, кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло в специальном интервью RTVI, передает Noi.
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