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Происшествия

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В Ставропольском крае перед судом предстанут трое сообщников, обвиняемых в бандитизме и серии тяжких преступлений с применением оружия

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего индивидуального предпринимателя из Михайловска, обвиняемого вместе с подельниками в совершении 11 тяжких и особо тяжких преступлений, включая организацию банды, разбои, вымогательства и незаконный оборот сильнодействующих веществ.

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