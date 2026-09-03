В Ставропольском крае перед судом предстанут трое сообщников, обвиняемых в бандитизме и серии тяжких преступлений с применением оружия

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего индивидуального предпринимателя из Михайловска, обвиняемого вместе с подельниками в совершении 11 тяжких и особо тяжких преступлений, включая организацию банды, разбои, вымогательства и незаконный оборот сильнодействующих веществ.