GTA от авторов Genshin Impact, оценки Doom: The Dark Ages, воскрешение Dead...

GTA от авторов Genshin Impact, оценки Doom: The Dark Ages, воскрешение Deadlock…Диски с Death Stranding 2: On the Beach отправились в печать, финальные обзоры DOOM: The Dark Ages, окончательная цена Borderlands 4 неизвестна даже Рэнди Питчфорду, Zenless Zone Zero не оправдала ожиданий HoYoverse, основатель студии Sandfall Interactive Гийом Брош дал интервью The Washington Post, для Deadlock вышло крупное обновление.