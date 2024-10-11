Президент Сербии Вучич объяснил подписание декларации с осуждением РФ по Украине

Президент Сербии Александр Вучич объяснил подписание декларации с осуждением России по Украине. По словам Вучича, ряд пунктов декларации, осуждающей ввод российских войск на Украину, были изменены благодаря его вмешательству.
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