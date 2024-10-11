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Президент Сербии Вучич объяснил подписание декларации с осуждением РФ по Украине

Президент Сербии Вучич объяснил подписание декларации с осуждением РФ по Украине

Президент Сербии Александр Вучич объяснил подписание декларации с осуждением России по Украине. По словам Вучича, ряд пунктов декларации, осуждающей ввод российских войск на Украину, были изменены благодаря его вмешательству.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Из всех объяснений Вучича следует лишь вывод о том, что для нас он является &quot;недружественным&quot; президентом.
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22 час.
Comandor
Ни рыба ни мясо.
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21 час.
АК
Александр Крылов
Нагнули и вдули по самые не балуй! Когда же ты правильный бываешь, господин никто?
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20 час.

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