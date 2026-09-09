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Царьград

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Глава пророка на блюде: почему 11 сентября православные постятся строже, чем в Страстную

Глава пророка на блюде: почему 11 сентября православные постятся строже, чем в Страстную

Скорбная дата, которая велит русскому человеку отставить чарку и вспомнить о цене правды. 11 сентября Церковь вспоминает казнь величайшего из пророков, и пост в этот день строже, чем в некоторые дни Великого поста.

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