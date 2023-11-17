Теннисист Рублев проиграл Звереву на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл немцу Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине, о чем стало известно в ночь на 18 ноября.
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