Чистая прибыль материнской компании финтеха CarMoney по МСФО за 9 месяцев 2023 года выросла на 30%

Чистая прибыль «СмартТехГрупп», материнской компании финтех-сервиса CarMoney, по МСФО за 9 месяцев 2023 года выросла на 30%, до 356 млн рублей по сравнению с показателем годичной давности за аналогичный период, следует из сообщения компании.