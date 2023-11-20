Чистая прибыль материнской компании финтеха CarMoney по МСФО за 9 месяцев 2023 года выросла на 30%

Чистая прибыль «СмартТехГрупп», материнской компании финтех-сервиса CarMoney, по МСФО за 9 месяцев 2023 года выросла на 30%, до 356 млн рублей по сравнению с показателем годичной давности за аналогичный период, следует из сообщения компании.
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