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В Сандовской ЦРБ устанавливают мощный генератор

В Сандовской ЦРБ устанавливают мощный генератор

В Сандовской ЦРБ устанавливают дизельный генератор для резервного электроснабжения. В Сандовской центральной районной больнице монтируют новый дизельный генератор — об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Тверской области.

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