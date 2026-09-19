WSJ: в Конгрессе США растет недовольство действиями Хегсета

В Конгрессе США нарастает недовольство действиями Пита Хегсета на посту главы Пентагона. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
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