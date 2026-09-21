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ПВО России за сутки сбили 244 украинских беспилотника

ПВО России за сутки сбили 244 украинских беспилотника

ПВО России уничтожили 244 украинских беспилотника за ночь, цели поражены над 15 регионами страны и акваторией Черного моря.

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