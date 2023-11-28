Мир разбивается на блоки прямо сейчас. Украина рискует остаться не у дел. Киев пытается порвать с Россией и тянет всю страну на Запад, частью которого она на самом деле не является, заметил Александр Дугин.
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