В Смоленской области для маленьких смолян вновь заработал мобильный «Кванториум»

Губернатор Василий Анохин: «Такой формат даёт возможность смоленским школьникам попробовать себя в реальных технологических проектах и сделать шаги к востребованным профессиям будущего» Мобильный технопарк «Кванториум» приступил к занятиям в новом учебном году в Смоленской области.