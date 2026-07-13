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FiNE NEWS

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В России предложили расширить возрастную категорию молодёжи до 40 лет

В России поступило предложение официально считать молодёжью граждан до 40 лет. Инициатива получила поддержку в научном сообществе и обсуждается в общественной сфере как возможный пересмотр подхода к возрастной классификации.

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