В России предложили расширить возрастную категорию молодёжи до 40 лет

В России поступило предложение официально считать молодёжью граждан до 40 лет. Инициатива получила поддержку в научном сообществе и обсуждается в общественной сфере как возможный пересмотр подхода к возрастной классификации.
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