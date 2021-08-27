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Работавший курьером россиянин установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Работавший курьером россиянин установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1 000 метров в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх - 2020 в Токио.

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