Работавший курьером россиянин установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1 000 метров в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх - 2020 в Токио.