Пентагон навчатиме українських військових роботі з новими озброєннями За словами представника Міністерства оборони, українські військові отримають у розпорядження новітнє озброєння, включаючи гаубиці, протиартилерійські станції радіолокацій та дистанційно керований корабель берегової оборони Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі повідомив у середу, що деякі з нових видів озброєнь, які США направляють в Україну, вимагатимуть підготовки українських військ.