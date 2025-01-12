Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 12 января

Швейцария площадкой для встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом в формате переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет сообщает Le Temps со ссылкой на заявление Николя Бидо, руководителя службы информации МИД Швейцарии.