Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 12 января

Швейцария площадкой для встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом в формате переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет сообщает Le Temps со ссылкой на заявление Николя Бидо, руководителя службы информации МИД Швейцарии.
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