Калугу ждут новые массовые отключения электричества

Об отключении электричества в десятках жилых домов в Калуге 30 мая предупреждает Единая дежурно-диспетчерская службаС 9:00 до 17:00 30 мая в Калуге отключат электричество в домах №№ 14, 31, 33, 35, 37 и 39 по Врубовой улице, №19/12 по Врубовому переулку, №№ 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33 и 35 по Тракторной улице и №№ 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 11/23 и 16/22 по улице Шахтеров.