2 ноября - праздники и памятные даты по всему миру

2 ноября - день, который запомнился необычными праздниками и событиями во многих странах мира. Во многих странах Латинской Америки отмечается День мертвых, когда люди наряжаются в костюмы, связанные со смертью, и проводят веселые церемонии.
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