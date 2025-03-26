Украинские военные наступают в направлении двух поселков в Белгородской области

Подбитая у села Поповка ИМР Wisent 1 MC. Фото из телеграмм-канала заместителя начальника главного управления по военно-политической работе Апти АлаудиноваДевятые сутки продолжается попытка украинского вторжения в Белгородскую область.
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