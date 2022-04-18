"РГС" и Банк "Открытие": около половины российских автовладельцев хотят сменить машину

"РГС" и Банк "Открытие": около половины российских автовладельцев хотят сменить машину

Около половины автовладельцев в нашей стране планируют сменить машину, причем 32% намерены приобрести вместо имеющегося новый автомобиль, а 21% — подержанный.

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