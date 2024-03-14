Чем чревато выливание кипятка в раковину, почему не стоит применять это народное средство от засора Алёна ЮрьеваМногие хозяйки при возникновении засоров в раковине на кухне прибегают к известному «народному» средству — выливанию кипятка.
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