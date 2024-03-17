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Военное обозрение

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«Меркавы» древнего мира: боевые колесницы Израильского царства

«Меркавы» древнего мира: боевые колесницы Израильского царства

Современные израильские танки «Меркава» получили свое название в честь боевых колесниц древности. В свое время Израильское царство уделяло внимание строительству и внедрению такой техники и решало с ее помощью актуальные военно-политические задачи.

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