Онколог рассказал о частом осложнении от курения при лечении рака

Опухоли, которые появились из-за курения, более устойчивы к химиотерапии и иным методам нехирургического лечения О том, что курение вредит здоровью, люди знают прекрасно, однако курильщики этот факт игнорируют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии