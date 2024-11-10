В Крыму назвали смелыми слова советника Трампа о статусе Крыма

Глава Крымской межнациональной комиссии Заур Смирнов 10 ноября назвал смелым признанием заявление советника победившего на выборах президента США Дональда Трампа Брайана Ланзы об отказе поддерживать Украину в вопросе возвращения полуострова в ее состав.
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