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В Крыму назвали смелыми слова советника Трампа о статусе Крыма

В Крыму назвали смелыми слова советника Трампа о статусе Крыма

Глава Крымской межнациональной комиссии Заур Смирнов 10 ноября назвал смелым признанием заявление советника победившего на выборах президента США Дональда Трампа Брайана Ланзы об отказе поддерживать Украину в вопросе возвращения полуострова в ее состав.

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Комментарии
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Eduard
Никому ничьи признания не интересны.Мы тоже можем не признавать мигрантскую Америку!
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