«Арбитру ФИФА Шафееву досталась тяжёлая игра, он много отдыхал - у него всего четыре матча в сезоне. Тем не менее неплохо прошла игра, - заявил бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов после матча 11-го тура РПЛ «Зенит» - «Ахмат» - 3:2.