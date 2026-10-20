«Арбитру ФИФА Шафееву досталась тяжёлая игра, он много отдыхал - у него всего четыре матча в сезоне. Тем не менее неплохо прошла игра, - заявил бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов после матча 11-го тура РПЛ «Зенит» - «Ахмат» - 3:2.
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