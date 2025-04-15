Сапёр Лелик: украинцы били дронами по жилым домам и школам в Курской области

Украинские военные нацеливались на жилые дома и социальные объекты в Курской области, они наносили удары FPV-дронами и артиллерийскими снарядами, рассказал командир сапёрного взвода группировки войск «Север» с позывным Лелик.
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