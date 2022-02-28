Происшествия

8 подписчиков

Следственный комитет продолжает устанавливать лиц, принимавших участие в нападении на псковских десантников

Следственный комитет продолжает устанавливать лиц, принимавших участие в нападении на псковских десантников

22 года назад состоялся Бой у высоты 776 — знаковый эпизод второй чеченской кампании, в ходе которого 29 февраля - 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка   76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под командованием гвардии подполковника М.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх