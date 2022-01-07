В М

102 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Филиппов
    Сам себя он точно не посадит , ибо давно ушёл от политического словоблудия.Милонов предложил...
  • Михаил Аким
    Солидарен 100%,язык уже исчезает, сплошные хаки, много иностранных слов в новостях, а шоу, так отвлечь народ. 100% со...О ЗАМАЛЧИВАЕМОЙ П...
  • Harlampii Politidis
    ТОЛЬКО ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ ЭТОЙ СТРАНЫ СПОСОБНА УМИРОТВОРИТЬ ОБЩЕСТВО И ПРИНЕСТИ МИР ... СЕВЕР ОДНОЗНАЧНО ДОЛЖЕН ВОЙТИ В СЛ...Сатановский: Ситу...

Голос Мордора: Что ждёт Казахстан в случае победы «цветной революции»

Голос Мордора: Что ждёт Казахстан в случае победы «цветной революции»

Про Казахстан предупреждали уже очень давно. Про то, что «назарбаевская стабильность» — штука крайне хрупкая и больше всего ей вредят заигрывания с местными националистами и западными «партнёрами», которые достаточно неплохо чувствовали себя в Казахстане, при этом активно и напряжённо работая, чтобы эту самую стабильность «уничтожить»Безусловно, Назарбаев сделал в своё очень большое дело, сумев провести страну через бурю «святых девяностых», сохранить её единой и удержать в ней межнациональный мир.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх