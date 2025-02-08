Ковальчук назвал науку главной созидательной силой

Наука на сегодняшний день является главной созидательной силой, обеспечивающей развитие цивилизации. Об этом 8 февраля, в День российской науки, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
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