В калужском музее космонавтики прошла «Ночь науки»

8 февраля в калужском Музее космонавтики стартовала просветительская акция Ночь науки. В мероприятии приняли участие лётчик-космонавт Герой России Сергей Авдеев, российская художница, автор социально-культурного проекта Октонавтика Настя Миро и космонавт-испытатель, главный специалист по техническим средствам подготовки космонавтов, главный конструктор Российской орбитальной станции ЦПК имени Ю.
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