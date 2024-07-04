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Россия ударила по базе президентской бригады ВСУ. Дандыкин объяснил, чем это аукнулось Киеву

Россия ударила по базе президентской бригады ВСУ. Дандыкин объяснил, чем это аукнулось Киеву

Выяснилось, какое значение несёт удар Вооружённых сил России по базе президентской бригады неприятеля.

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