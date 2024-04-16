‼️В Севастополе флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия Они продлятся ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов.
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‼️В Севастополе флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия Они продлятся ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов.