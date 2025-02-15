Разворот над Атлантикой и Доня «Пять Процентов»

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества В нашей стране впервые отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в 2011 году. Эта дата приходится ежегодно на 15 февраля. Соответствующий указ, включающий ее в перечень Дней воинской славы и памятных дат, российский президент подписал в ноябре 2010 года. Раньше 15 февраля неофициально отмечали День воина-интернационалиста. Выбор даты связан с тем, что в 1989 году в этот день завершился вывод советских войск с территории Афганистана. Поэтому 15 февраля было принято вспоминать об окончании Афганской войны. По крайней мере, для нашего государства. Вспоминали сложную обстановку, в которой советские военнослужащие из Ограниченного контингента советских войск в ДРА мужественно противостояли международному терроризму, стараясь добиться мира и стабильности в далекой южной стране. С той войны в Союз не вернулось около 14 тысяч наших граждан. С 2011 года на эту дату стали смотреть шире. Теперь 15 февраля имеет отношение не только в воинам-афганцам», но и ко всем россиянам, павшим в ходе локальных вооруженных конфликтов за пределами Родины. Сейчас к ним добавились также и участники специальной военной операции, которую Россия проводит с 2022 года по настоящее время. В их честь каждый год по всей стране проводятся памятные мероприятия, в ходе которых мы отдаем погибшим воинам дань памяти и уважения. Мы обязаны помнить о тех, кто рисковал жизнью, с честью выполняя свой воинский долг в интересах своей страны за ее пределами. Вечная слава всем участникам этих вооруженных конфликтов! Вечная память павшим!

Юрий Ильинов

Вашингтон по-своему услышал сигнал Минска Ситуация на международной арене с приходом к власти в США Дональда Трампа продолжает меняться. Не оказалась в стороне от происходящего и Белоруссия, которая в последнее время подает сигналы Белому дому о готовности начать конструктивный диалог для восстановления отношений. 12 февраля стало известно, что белорусские власти выпустили на свободу сразу трёх человек, среди которых был гражданин США, чье имя на данный момент не разглашается. Это стало уже вторым в нынешнем году жестом доброй воли официального Минска. Ещё 26 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил об освобождении в Белоруссии американской гражданки Анастасии Нюфер, причины задержания которой не разглашаются до настоящего времени. Позже стало известно, что между белорусскими и американскими властями ведутся переговоры по освобождению граждан США и журналистов признанного в Белоруссии экстремистским «Радио Свобода» (иноагент и нежелательная организация в РФ). В результате, по имеющейся на сегодня информации, вместе с американцем 12 февраля на свободу вышли сотрудник «РС» Андрей Кузнечик и оппозиционная активистка Елена Мовшук. Оба эти персонажа ранее были осуждены по следам событий 2020 года. Так, Кузнечик в 2022 году получил 6 лет за участие в создании экстремистского формирования, а Мовшук годом ранее отправилась в колонию на 6,5 года за участие в массовых беспорядках. Сегодня вся троица уже покинула Белоруссию вместе с приезжавшим за ними заместителем помощника госсекретаря США по вопросу Восточной Европы Кристофером Смитом. Причем К.Смит уже заявил, что «это была спецоперация, в ходе которой мы просто пересекли белорусскую границу, отправились в Минск, чтобы встретиться с белорусскими коллегами, которые доставили нам этих троих задержанных и передали их нам под стражу». При этом он отметил, что освобождение является не только «откликом на стратегию «мир через силу» президента Трампа», но и «односторонним жестом со стороны властей Лукашенко», стремящихся улучшить отношения с США, но «ничего не получивших за этот обмен». «Белорусы реагируют на это, и мы будем продолжать работать, пока не вернём домой всех американцев», – заявил Смит. Данную информацию подтвердила и пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. По её словам, «это не единственная просьба новой администрации США», и такие просьбы «поступали и поступают». При этом Эйсмонт подчеркнула, что «мы предпочитаем в этих вопросах конфиденциальность, а вся информация о деталях – в Госдепе США и в Белом доме». Вместе с тем последовавшие позже заявления из Вашингтона свидетельствуют о том, что в США восприняли жесты доброй воли Минска по-своему. Как заявил Марко Рубио, «сильное руководство президента США Дональда Трампа привело к освобождению несправедливо задержанного в Белоруссии американца и двух политических заключённых». При этом он не оценил действия Минска, а выразил благодарность своей команде «за всю тяжёлую работу» и правительству Литвы «за сотрудничество и помощь», подчеркнув, что Вильнюс остается «настоящим союзником и другом». Белоруссии же досталось очередное обвинение в нарушении прав и свобод человека. «Мы по-прежнему привержены освобождению других граждан США в Белоруссии и других странах. Мы призываем освободить почти 1300 политических заключенных, которые остаются в тюрьмах по всей Белоруссии», – сказал Рубио. Таким образом, пока рано говорить о том, что сигналы Белоруссии были правильно восприняты в США. По всей видимости, в Белом доме решили представить действия Минска только в качестве примера, дескать стратегия «мир через силу» работает. Это значит, что политика Вашингтона в отношении Белоруссии в ближайшее время не изменится, а в дальнейшем во многом будет зависеть от дальнейших американо-российских переговоров.