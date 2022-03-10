Рогозин: тогда пришлось бы нам доверить решение по безопасности не человеку, а компьютерам

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на Ютуб-канале «Соловьев Live» рассказал о ВЛИЯНИИ санкций на работу Роскосмоса и почему СЕЙЧАС правительство РФ выдвинуло требования к НАТО, ОТОДВИНУТЬСЯ от наших границ.
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