Рогозин: тогда пришлось бы нам доверить решение по безопасности не человеку, а компьютерам

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на Ютуб-канале «Соловьев Live» рассказал о ВЛИЯНИИ санкций на работу Роскосмоса и почему СЕЙЧАС правительство РФ выдвинуло требования к НАТО, ОТОДВИНУТЬСЯ от наших границ.