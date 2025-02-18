Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Забобонин
    ИДИОТ законченный!В России отреагир...
  • Галина
    А зачем во Владивостоке консульство?... Может консульство по всем городам и весям для Америки?... А наши представител...Стало известно об...
  • Владимир Моргунов
    Демократия это продажная шлюха, которую используют когда хотят, кто хочет и куда хочет !!!!!!Захарова рассказа...

Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США

Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США

Прогресс в переговорах между Россией и США возможен в ближайшие два — три месяца. С таким прогнозом выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах в Эр-Рияде, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх