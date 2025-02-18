Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США

Прогресс в переговорах между Россией и США возможен в ближайшие два — три месяца. С таким прогнозом выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах в Эр-Рияде, передает ТАСС.
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