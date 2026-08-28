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Царьград

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Лукашенко пообещал Мишустину безукоризненно выполнить все обязательства

Лукашенко пообещал Мишустину безукоризненно выполнить все обязательства

Во время встречи в Москве с Михаилом Мишустиным, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Минск выполнит все обязательства перед Россией, включая поставки топлива.

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