Лукашенко пообещал Мишустину безукоризненно выполнить все обязательства

Во время встречи в Москве с Михаилом Мишустиным, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Минск выполнит все обязательства перед Россией, включая поставки топлива.
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