В Самаре открыли мемориальную доску, посвященную экологу и краеведу Татьяне Тезиковой

В День эколога, который ежегодно отмечают 5 июня, в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски, увековечивающей память о Татьяне Владимировне Тезиковой – краеведа, просветителя, общественного деятеля в области охраны природы.
В День эколога, который ежегодно отмечают 5 июня, в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски, увековечивающей память о Татьяне Владимировне Тезиковой – краеведа, просветителя, общественного деятеля в области охраны природы.
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