Крыжовников объяснил решение переснять последние серии «Слова пацана»

Крыжовников рассказал об ошибках в первой версии последних серий «Слова пацана» Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников объяснил решение переснять последние серии тем, что в первой версии создатели совершили несколько ошибок.
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