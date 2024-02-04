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Крыжовников объяснил решение переснять последние серии «Слова пацана»

Крыжовников объяснил решение переснять последние серии «Слова пацана»

Крыжовников рассказал об ошибках в первой версии последних серий «Слова пацана» Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников объяснил решение переснять последние серии тем, что в первой версии создатели совершили несколько ошибок.

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