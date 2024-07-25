Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ

Оператор беспилотника сержант Дмитрий Гарифулин осуществлял разведку местности, в ходе которой вскрыл в лесополосе группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пикапе, которая готовилась к внезапной атаке на позиции российских войск.