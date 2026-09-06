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Пирс Морган: «Арсенал» играл с «Челси» без ручника, был крепок как камень в обороне. Превосходная игра от чемпионов»

Телеведущий и болельщик «Арсенала»  Пирс Морган отреагировал на победу «канониров» над «Челси» в 3-м туре АПЛ (2:1).

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