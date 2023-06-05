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Marianne: протестантская идеология Запада изолировала Европу от внешнего мира на Украине

Marianne: протестантская идеология Запада изолировала Европу от внешнего мира на Украине

Главы западных стран собственными руками изолировали себя от внешнего мира. Причины такого незавидного положения дел раскрыл социолог из Франции Эммануэль Тодд в статье для Marianne.

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