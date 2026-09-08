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Крымская газета

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Кому действительно нужна популярная процедура биоревитализация?

Кому действительно нужна популярная процедура биоревитализация?

После лета кожа становится суше, хуже удерживает влагу, теряет гладкость и сияние. Поэтому с приходом сентября в кабинетах косметологов становится востребованной биоревитализация – процедура на основе гиалуроновой кислоты, которую часто называют способом напитать кожу изнутри.

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